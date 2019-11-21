Узбекистан и ЕБРР подписали соглашение на $246 млн

CA-NEWS (UZ) - В ходе сессии Совета иностранных инвесторов, прошедшей 20 ноября, Узбекистан и Европейский банк реконструкции и развития подписали заёмное соглашение по трём проектам на сумму в 246,1 млн долларов США. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли.

Из выделяемых средств $96,1 млн будут направлены на строительство линии 220 кВ в габарите 500 кВ протяженностью 177 км от «Навоийская ТЭС» до переключательного пункта 220 кВ «Бесопан».

На реконструкцию и строительство систем канализации в Хиве, Питнаке и Ургенче (Хорезмская область) выделены $90 млн, а в Карши (Кашкадарьинская область) – $60 млн.

На сегодняшний день ЕБРР инвестировал 1,3 млрд евро в 70 проектов в Узбекистане. Ранее в ноябре текущего года ЕБРР совместно с «Хамкорбанком» выделил кредит в размере 540 тыс. евро по программе разделения рисков на развитие молочной промышленности Узбекистана.