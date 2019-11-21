Под Ташкентом заключенный обманул другого узника на $2000

CA-NEWS (UZ) - В тюрьме под Ташкентом один из заключённых обманом присвоил себе $2 тыс, принадлежащие другому сокамернику, сообщили местные СМИ, ссылаясь на Генпрокуратуру республики.

В Ташкентской области заключенный Б. Р., отбывающий наказание в колонии-поселении №43, вошел в доверие к другому заключенному, заверил его в необходимости дачи взятки адвокату для освобождения из колонии и путем мошенничества завладел 2000 долларами США.

О том, откуда у заключённого оказалась данная сумма денег в сообщении ведомства не уточняется.

Специальная прокуратура Ташкента возбудила в отношении Б. Р. уголовное дело по статьям 168, 28 и 211 Уголовного кодекса. Ведутся следственные действия.