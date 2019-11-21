Российский инновационный центр «Сколково» поможет с развитием стартапов в Узбекистане

CA-NEWS (UZ) - Министерство инновационного развития и российский инновационный центр «Сколково» подписали соглашение о сотрудничестве, сообщила пресс-служба министерства.

„Сколково“ — это яркий пример инновационного научного молодежного городка. В рамках ознакомления с деятельностью центра и наблюдая за вашими успехами, я еще раз убедился в необходимости осуществления совместных проектов. В связи с этим необходимо организовывать вебинары, посвященные изучению опыта „Сколково“ для высших учебных заведений Узбекистана на регулярной основе", — поделился впечатлением министр инновационного развития Иброхим Абдурахмонов.

Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович сообщил, что готов поддерживать стартапы в Узбекистане, делиться опытом в этой сфере, а также оказывать содействие в повышении квалификации стартаперов.

Кроме того, во второй половине следующего года планируется проведение стартап-тура, в рамках которого ведущие специалисты «Сколково» посетят Узбекистан и организуют обучающие курсы для представителей стартап-экосистемы.

Помимо этого, была достигнута договоренность о подготовке молодежи в международной гимназии в «Сколково», повышении квалификации узбекских специалистов.

