Туркменистан и США провели межмидовские политические консультации

CA-NEWS (TM) - В Вашингтоне 20 ноября прошли очередные политические консультации между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и США, сообщила пресс-служба МИД Туркменистана.

Туркменскую делегацию возглавил министр иностранных дел Рашид Мередов, американскую ― исполняющая обязанности помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс.

На встрече стороны обсудили нынешнее состояние и перспективы развитиятуркмено-американских отношений.ю

Участники встречи отметили важность эффективного задействования механизма политических консультаций для углубления взаимодействия в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарных сферах. По состоянию на 1 мая 2018 года в Туркменистане зарегистрировано 156 проектов с участием американских компаний на общую сумму $2,5 млрд и 300 тыс. евро.