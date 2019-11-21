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  21 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Туркменистан и США провели межмидовские политические консультации

CA-NEWS (TM) -  В Вашингтоне 20 ноября прошли очередные политические консультации между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и США, сообщила пресс-служба МИД Туркменистана.

Туркменскую делегацию возглавил министр иностранных дел Рашид Мередов, американскую ― исполняющая обязанности помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс.

На встрече стороны обсудили нынешнее состояние и перспективы развитиятуркмено-американских отношений.ю

Участники встречи отметили важность эффективного задействования механизма политических консультаций для углубления взаимодействия в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарных сферах. По состоянию на 1 мая 2018 года в Туркменистане зарегистрировано 156 проектов с участием американских компаний на общую сумму $2,5 млрд и 300 тыс. евро.

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