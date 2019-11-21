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  21 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Сердар Бердымухамедов обсудил геополитику с представителем ЕС

CA-NEWS (TM) -  20 ноября глава Ахалского велаята Сердар Бердымухамедов встретился в Ашхабаде с представителем Евросоюза по Центральной Азии Питером Бурианом, прибывшим в Туркменистан с двухдневным визитом, сообщает туркменский МИД.

Стороны обсудили «значимость сотрудничества ЕС и Туркменистана с геополитической точки зрения», взаимодействие в экономической и гуманитарной сферах, а также необходимость обмена опытом в области сельского хозяйства, высоких технологий, экологии и возобновляемых источников энергии.

Как отметили "Хроники Туркменистана", ранее главы регионов эксклюзивные встречи с представителями ЕС по вопросам геополитики не проводили.

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