Президент Казахстана поручил освободить от должности акима Тараза из-за изнасилования 12-летней девочки в школе

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил уволить акима Тараза после изнасилования 12-летней девочки в одной из школ города.

"В связи с инцидентом в таразской школе, где пострадала 12-летняя ученица, и за допущенные системные упущения в работе поручил акиму Жамбылской области освободить от занимаемой должности акима Тараза. Акиму области объявляю замечание", - написал Токаев в Twitter.

Акимом Тараза является Кайрат Досаев. Он был назначен на эту должность 24 апреля текущего года.







Напомним, в Таразе во время урока в школьном туалете изнасиловали 12-летнюю девочку. В здании школы всего один туалет, который к тому же чаще всего закрыт. Поэтому дети вынуждены бегать в уличный. Доступ к нему при этом имеют все прохожие. Туда и отправилась семиклассница, отпросившись с урока географии. Здесь на девочку напал педофил. О происшествии она сама рассказала классному руководителю сразу после преступления. Через два часа насильник был задержан.



