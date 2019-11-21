Из всех пяти «станов» Кыргызстан самый прекрасный и захватывающий, – американский туристический VIP журнал Conde Nast Traveler

CA-NEWS (KG) - «Conde Nast Traveler» — американский журнал для путешественников, издаваемый международной корпорацией Conde Nast Publications, опубликовал статью о Кыргызстане. Данное издание принято называть библией для туристов.

В США издательство Conde Nast выпускает 18 потребительских журналов, в том числе Architectural Digest, Bon Appétit, GQ, The New Yorker, Vanity Fair и Vogue, а также четыре деловых издания, 27 сайтов и более 50 приложений для мобильных и планшетных устройств.

«Из всех пяти центральноазиатских «станов», Кыргызстан самый скромный, самый ловкий, самый дружелюбный, самый прекрасный и захватывающий», - пишет автор статьи Стэнли Стюарт.

В статье он описал свою поездку по Кыргызстану и её кочевому образу жизни и предлагает отправиться туда на 11-дневную поездку за $2850.

«Джайлоо - это место, где кыргызы чувствуют себя самими собой среди своих юрт, лошадей и откормленных стад. Эти пастбища - больше, чем просто место. Это состояние души, время надежд, мечтаний и свободы», - отмечает Стюарт.

Казахстанский бизнесмен Айдан Карибжанов, входящий в рейтинг самых влиятельных бизнесменов согласно списку Forbes, отметил в своем Facebook, что было удивительно найти в таком журнале статью про Кыргызстан.

«Этот журнал как Forbes в дорогом туризме. Само упоминание в нём престижно. Понятно, что битва за попадание в этот список идёт нешуточная. Бьются между собой Four Seasons и Ritz Carlton, Singapore Airlines и Emirates, Мальдивы и Беверли Хиллз. Этот номер журнала в году важнее всех прочих. Стоимость рекламы в нем тоже нешуточная, надо полагать», - пишет Карибжанов.

«Я не знаю, как это у кыргызов получилось, но уровень размещения статьи запредельно крутой», - заключил казахстанский бизнесмен.