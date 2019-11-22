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  22 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Кандидатуру хокима Ташкента выдвинули в народные депутаты

CA-NEWS (UZ) -  Кандидатура мэра города Ташкента Джахонгира Артыкходжаева представлена от избирательного округа 48-«Тинчлик».

Как сообщили местные СМИ, кандидатуру Артыкходжаева в депутаты Ташкентского городского Кенгаша народных депутатов выдвинула Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП).

Джахонгир Артыкходжаев родился в 1975 году в городе Ташкенте. По национальности – узбек. Имеет высшее образование. В 1996 году окончил Ташкентский государственный экономический университет.

В 1996-2011 годах – директор ООО «Жахонгир»;

В 2011-2017 годах – директор ООО «Артель инжиниринг»;

С 2017 по 2018 годы занимал должность директора ГУП «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов на территории МДЦ «Tashkent City» при Кабинете Министров Узбекистана.

С апреля 2018 года занимает должность мэра города Ташкента.

Напомним, что летом прошлого года УзЛиДеП выдвигал кандидатуру Джахонгира Артыкходжаева в депутаты Ташкентского городского Кенгаша народных депутатов. Тогда он победил на выборах.

В сентябре 2018 года Джахонгир Артыкходжаев был избран сенатором Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана.

Накануне Джахонгир Артыкходжаев оказался в центре скандала с угрозами в адрес журналистов.

16 ноября в Сети распространилась аудиозапись, на которой мэр Ташкента оскорбляет и угрожает физической расправой журналистам.

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