Правительство Монголии распорядилось доработать соглашение с Оюу-Толгой

CA-NEWS (MNG) - Компания Rio Tinto столкнулась с пересмотром условий своего медного проекта в Монголии после того, как законодатели одобрили планы по изменению соглашения, чтобы сделать его более выгодным для Монголии. Разработка рудника Оюу-Толгой (Oyu Tolgoi), крупнейшего зарубежного инвестиционного проекта в Монголии, был отложен, а расходы резко возросли, в результате чего правительство ожидает поступления доходов, в то время как Rio Tinto заявляет, что инвестировала миллиарды долларов.

21 ноября парламент единогласно одобрил проект резолюции, направленной на защиту прав и интересов народа Монголии при эксплуатации месторождения Оюу-Толгой.

46 членов парламента, присутствовавших на заседании, проголосовали за принятие резолюции. В резолюции есть восемь статей, чтобы улучшить соглашения относительно Оюу-Толгоя.

На основании заключения и предложений рабочей группы, отвечающей за контроль над выполнением Инвестиционного соглашения Оюу-Толгой и других соответствующих контрактов на эксплуатацию месторождения Оюу-Толгой в аймаке Өмнөговь, группа членов парламента подготовила проект резолюции, отражающий меры улучшить соглашения в соответствии с законодательством Монголии.

В резолюции говорится, что необходимо принять меры по улучшению следующих документов в рамках соответствующих постановлений парламента и внутренних законов;

- Соглашение об инвестициях в Оюу-Толгой (октябрь 2009 г.) между правительством Монголии, Rio Tinto International Holding и Ivanhoe Минес

- Соглашение акционеров (2011) между компанией Эрдэнэс Монгол, Ivanhoe Oyutolgoi, и Oyutolgoi Netherlands B.V. . и Оюу- Толгой

- План развития и финансирования подземных рудников Оюу-Толгой (2015 г.), разработанный Правительством Монголии, Оюу-Толгой, Resource Limited, THR Oyutolgoi, Oyutolgoi Netherlands и Rio Tinto International Holding.

В частности, резолюция предписывает правительству Монголии принимать комплексные меры для

•изучить возможности разрешения инвестиций в 34 процента акций, принадлежащих правительству Монголии, посредством соглашения о разделе полезных ископаемых или лицензионных отчислений с целью удержания выгод, которые должна получить монгольская сторона, на уровне не менее 53 процентов, как это отражено в инвестиционном соглашении

• сформулировать технико-экономические обоснования запасов полезных ископаемых месторождений,

•обновить оценки экологических и водных ресурсов,

•принять меры для обеспечения реализации заключений и предложений рабочей группы

• укрепить финансовый и кадровый потенциал представительства Монголии в проекте.

Rio Tinto сообщает, что голосование монгольским парламентом 21 ноября по поправкам к соглашению должно быть завершено и что дополнительная информация будет предоставлена после того, как это будет сделано.

«В настоящее время Соглашение Оюу-Толгой не принесло пользы монгольским гражданам», - сказал Баттөмөр Баагаа, член рабочей группы парламента Монголии. «Привлечение иностранных инвестиций - это хорошо, но это не значит, что зарубежные инвестиции принесут пользу только иностранным инвесторам».

В то время Rio объявила, что израсходует 1,9 млрд долларов, заявив, что общие капитальные затраты, как ожидается, составят от 65 до 7,2 млрд долларов. Расширение подземного рудника Оюу-Толгой, как ожидается, будет отложено на срок до 30 месяцев.