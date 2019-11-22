В Таджикистане более 60 амнистированных вновь совершили преступления, - МВД

CA-NEWS (TJ) - Министерство внутренних дел Таджикистана сообщило, что более 60 бывших заключенных через две недели после освобождения из колонии по амнистии вновь совершили преступления.

Большинство из них задержаны по обвинению в краже, один – за изнасилование, сообщил 21 ноября Радио Озоди Умарджони Эмомали, пресс-секретарь правоохранительного ведомства.

«Одно из преступлений было совершено на второй день после освобождения из колонии по амнистии. В Вахшском районе бывший заключенный задержан по обвинению в изнасиловании. Всего за две недели после реализации закона «Об амнистии» лицами, освобожденными от отбывания наказания, совершено 50-60 преступлений», - сказал официальных представитель МВД Таджикистана.

Умарджони Эмомали считает, что бывшие заключенные оказались не готовы к возвращению к нормальной жизни.

Согласно исследованию, проведенному Бюро по правам человека и соблюдению законности в рамках проекта «Защиты прав, осужденных и бывших заключенных», большинство из 300 опрошенных бывших заключенных отметили, что сталкиваются с тяжелыми жизненными условиями после выхода на свободу и чувствуют себя людьми «второго сорта».

Еще два года назад Генеральная прокуратура Таджикистана обязала местные органы трудоустроить бывших заключенных, вышедших на свободу. Министерство труда миграции и занятости населения сообщило, что в 2018 году более 60 тысяч граждан, в том числе бывшие заключенные, были обеспечены работой. Кроме того, отмечалось, что им для открытия малого бизнеса предоставляются льготные кредиты и 1200 сомони (около 120 долларов) пособия за первые три месяца на свободе.

25 октября президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал одобренный парламентом страны законопроект "Об амнистии" в честь 25-й годовщины принятия Конституции страны. Закон распространяется на более 20 тысяч подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и осужденных. На прошлой неделе на заседании Совета безопасности Таджикистана было сообщено, что закон «Об амнистии» в честь 25-летия Конституции страны уже реализован в отношении более десяти тыс. осужденных, в частности, свыше 6 тыс. лиц, отбывающих наказание в исправительных учреждениях, освобождены от отбывания наказания.