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  22 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Госдума России приняла закон о журналистах-"иноагентах"

CA-NEWS (CA) -  Госдума России приняла в третьем чтении поправки в закон об "иностранных агентах", согласно которым агентами теперь могут быть признаны и физические лица. Например, те, кто работает в СМИ, уже признанных "иноагентами", или распространяет в интернете их публикации.

Российские власти уже признали "иноагентами" Радио Свобода, Голос Америки и телеканал "Настоящее Время", передает centralasian.

Поправка касается случаев, когда человек за распространение информации получает "денежные средства и иное имущество" от иностранных государств или их государственных органов, от международных и иностранных организаций, иностранных граждан или от иностранных СМИ-"иноагентов". Поправка также касается переводов от российских юридических лиц, учрежденных иностранными СМИ-"иноагентами".

Закон об "иностранных агентах" был принят в 2012 году, сначала в этот список были включены только некоммерческие организации, получающие финансирование из-за рубежа. Большая часть НКО, которые чиновники пытались объявить или объявляли "агентами", предпочли закрыться или отказаться от иностранных грантов. Сейчас этот статус среди прочих имеет Фонд борьбы с коррупцией, созданный оппозиционером Алексеем Навальным. Российские правозащитники считают этот закон способом давления на "неугодные" организации.

Закон о СМИ-"иностранных агентах" приняли в 2017 году.

Принятые Госдумой России в четверг поправки к закону "о СМИ – иностранных агентах" входят в число "опасных, всё более возрастающих усилий, направленных на преследование журналистов медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода и других иностранных СМИ", и являются "очередным шагом к тому, чтобы граждане России получали только ту информацию, которая одобрена Кремлём". Об этом заявил президент Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай.

"В своём стремлении повлиять на жизнь и безопасность конкретных журналистов этот закон напоминает о самых тёмных временах из прошлого России", – добавил он. Президент медиакорпорации подчеркнул, что по мере получения разъяснений практических последствий закона будут сделаны новые заявления.

Ранее ​Джейми Флай назвал действия российских властей ​по отношению к работающим в России иностранным СМИ "политически мотивированными".

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