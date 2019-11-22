В Палате представителей Конгресса США завершились слушания по импичменту

CA-NEWS (CA) - В Палате представителей Конгресса США в четверг прошли очередные открытые слушания в рамках расследования о возможности импичмента президента Дональда Трампа, передает centralasian.

В четверг перед комитетом по разведке выступили Фиона Хилл – бывшая сотрудница Совета национальной безопасности, отвечавшая за отношения с Россией и Украиной, и Дэвид Холмс – сотрудник посольства США в Киеве.

Прямую трансляцию с переводом на русский язык вёл телеканал "Настоящее Время".

Холмс в своём вступительном слове отметил, что в марте 2019 года на политику США в отношении Украины всё большее влияние стал оказывать юрист президента Трампа Руди Джулиани и помогающие ему лица. Тогда же бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко выступил с обвинениями в адрес посла США в Киеве Мари Йованович, которая в конце концов была снята с поста, к чему, как утверждается, был причастен Джулиани. Холмс также утверждает, что 26 июля был свидетелем телефонного звонка посла США в ЕС Гордона Сондланда президенту Трампу, в ходе которого обсуждалось возможное расследование против сына бывшего вице-президента Джо Байдена на Украине. По его словам, Сондланд сказал ему, что Трампу Украина интересна только в контексте расследования против Байдена.

Трамп поставил под сомнения утверждения Холмса, заявив, что тот, находясь рядом с Сондландом во время его разговора с президентом, вряд ли мог слышать ответные реплики Трампа.

Фиона Хилл в своём вступительном слове заявила, что считает утверждения о возможном вмешательстве Украины в президентские выборы в США в 2016 году продуктом российской пропаганды. О том, что украинские официальные лица в 2016 году могли помогать демократам, утверждали ряд республиканцев и сам президент Трамп.

Отвечая на вопросы республиканцев, Хилл заявила, что спорила с Гордоном Сондландом относительно его роли в украинских делах, заявляя о недопустимости действовать в обход Совета национальной безопасности.

Ранее Хилл и Холмс уже давали показания на закрытых слушаниях. Хилл, в частности, рассказала о том, что бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон был недоволен тем, что Руди Джулиани искал контактов с украинскими политиками и пользовался при этом помощью американских госслужащих. Холмс, в свою очередь, рассказал о телефонном разговоре Сондланда и Трампа.

Сам Сондланд давал показания в среду. Демократы и республиканцы вновь разошлись в их оценках. Сондланд заявил, что был убеждён в том, что Трамп добивается от Украины расследования, которое может навредить Байдену. Он утверждает, что именно этого добивался Джулиани. В то же время он не смог подтвердить, что Трамп прямо говорил с ним об этом. Сам президент утверждает, что сказал Сондланду: "Я ничего не хочу от Украины".

В центре расследования о возможности импичмента – заморозка военной помощи Украине летом этого года и другие эпизоды, которые демократы расценивают как давление на Киев с целью начать расследование против Байдена – возможного кандидата в президенты от демократов и политического оппонента Трампа.

По всей видимости, слушания в четверг были последними открытыми слушаниями в рамках расследования - демократы не вызывали иных свидетелей, а некоторых предложенных республиканцами свидетелей (в том числе сына Байдена) они отказались вызывать. Теперь комитет по разведке должен составить обобщающий документ о показаниях свидетелей и передать его в юридический комитет, который и примет решения, выдвигать ли против президента обвинения.