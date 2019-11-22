В Монголии открылась финансируемая Китаем четвертая детская больница

CA-NEWS (MNG) - 21 ноября в Биокомбинате, 12-й хороо, района Хан-Уул столицы Монголии Улан-Батора открылась финансируемая Китаем детская больница с 50 койками и современным медицинским оборудованием. Больница была построена Фондом мира и развития Китайской Народной Республики за два месяца, а общая стоимость составляет $500 тысяч.

Район 12-й хороо находится за пределами Улан-Батора.

На церемонии открытия присутствовали министр здравоохранения Монголии Сарангэрэл Даваажанцан и посол Китая в Монголии Син Хаймин.

По словам Сарангэрэл, строительство детской больницы, финансируемой Китайским фондом мира и развития, было завершено всего за два месяца, и она выразила свою искреннюю благодарность китайской стороне и монгольским строителям.

Больница является четвертой больницей в рамках сотрудничества с Китайским фондом мира и развития и монгольским клубом "Хангарди-Улан-Батор". Ранее были построины детская поликлиника в районе Чингэлтэй, детская больница на 50 коек в районе Налайх и детская больница в районе Баянзурх.

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Генеральный секретарь Китайского фонда мира и развития, Шиу Жянь Гуо:

«Надеюсь, что новая детская больница пойдет на пользу детям, живущим поблизости. Наш фонд является неправительственной организацией благотворительности. Хотя средства фонда ограничены, для Монголии придаем большое значение и выделим 10% общего бюджета фонда. В будущем мы постараемся увеличить наш бюджет для этой цели».

Заместитель генерального директора районного лечебно-профилактического центра Хан-Уул Д.Мажигсурэн:

«Я благодарен, что вся больница оснащена современным оборудованием. В общей сложности это оборудование стоимостью 150 000 долларов. Например, полностью оборудованное отделение реанимации, детский инкубатор, загуститель кислорода, экран монитора, стоматологические кабинеты, УЗИ органов брюшной полости, глюкометр, дыхательный аппарат, подогреватели для младенца, аппарат для натального желтого младенца и санитарно-техническое оборудование и вся медицинская техника».