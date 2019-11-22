В Казахстане прошло заседание совета директоров АО «НУХ «Байтерек»

CA-NEWS (KZ) - На заседании совета директоров АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» 21 ноября утверждены годовой бюджет на 2020 год и изменения в План развития на 2019-2021 годы, а также рассмотрены другие вопросы, сообщает пресс-служба правительства РК.



В 2016-2019 годы АО «НУХ «Байтерек» из республиканского бюджета и Национального фонда РК выделено 824 млрд тг, которые направлены на финансирование строительства арендного жилья, гарантирования долевых вкладов, поддержку отечественных экспортеров, казахстанских производителей несырьевых товаров и поставщиков услуг на внешних рынках, обеспечения сельских населенных пунктов широкополосным доступом к сети интернет, реализацию ГПИИР на 2015-2019 годы и государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2020», «Магистрального газопровода «Сары-Арка», кредитование многодетных, неполных и малообеспеченных семей и другие проекты.

На заседании были утверждены скорректированные план развития на 2017-2021 годы (в части 2019-2021 годов) и годовой бюджет холдинга «Байтерек» на 2019 год, отчет по рискам, отчет Службы внутреннего аудита Холдинга за третий квартал 2019 года, годовой бюджет и план работы совета директоров холдинга «Байтерек» на 2020 год.

План развития АО «НУХ «Байтерек» был скорректирован для реализации программы АО «ЖССБК» «Свой дом», проектов в автомобильной промышленности и строительном секторе, модернизации транспортной и индустриальной инфраструктуры, финансирования обрабатывающей промышленности и др.