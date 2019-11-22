Введены в эксплуатацию автомобильные и железные дороги к первому НПЗ в Монголии

CA-NEWS (MNG) - В Монголии введены в эксплуатацию железная и автомобильная дороги к первому нефтеперерабатывающему заводу в стране.

18,8-километровая дорога на нефтеперерабатывающий завод от перекрестка с четырехсторонним движением до Саиншанд-Замын-Ууд, была завершена строибатом 7780-го подразделения Вооруженных сил.

Государственная комиссия Министерства транспорта получила и ввела в эксплуатацию порядок, установленный Приказом № 359 от 15 ноября.

189 военнослужащих 7780-го подразделения ВС работали на строительстве дороги. Самой главной является дорога специального назначения, грузоподъемностью 100 тонн и цементно-армированного двухслойного материала, одомашнили эту первую технологию в регионе Гоби.

Введена в эксплуатацию и 12 км железная дорога до будущего НПЗ.

Железные дороги НПЗ строятся в течение двух месяцев при поддержке частного сектора, аймака и местных органов власти.