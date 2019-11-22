РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  22 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Введены в эксплуатацию автомобильные и железные дороги к первому НПЗ в Монголии

CA-NEWS (MNG) -  В Монголии введены в эксплуатацию железная и автомобильная дороги к первому нефтеперерабатывающему заводу в стране.

18,8-километровая дорога на нефтеперерабатывающий завод от перекрестка с четырехсторонним движением до Саиншанд-Замын-Ууд, была завершена строибатом 7780-го подразделения Вооруженных сил.

Государственная комиссия Министерства транспорта получила и ввела в эксплуатацию порядок, установленный Приказом № 359 от 15 ноября.

189 военнослужащих 7780-го подразделения ВС работали на строительстве дороги. Самой главной является дорога специального назначения, грузоподъемностью 100 тонн и цементно-армированного двухслойного материала, одомашнили эту первую технологию в регионе Гоби.

Введена в эксплуатацию и 12 км железная дорога до будущего НПЗ.

75643584_1739666702832390_2305975972811243520_n

Железные дороги НПЗ строятся в течение двух месяцев при поддержке частного сектора, аймака и местных органов власти.

78125172_967973996891897_3401827691450597376_n

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Более 300 экспонатов 13-го века из империи Чингисхана выставлены на станции Union Station
  • В Таджикистане построят специальную тюрьму для осужденных за терроризм
  • Экс-президент Монголии принял участие в заседании ООН по отмене смертной казни
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×