Таджикская «Сомон Эйр» приобретет в лизинг два самолета Embraer E190E2

CA-NEWS (TJ) - 21 ноября в рамках ежегодного инвестиционного форума ВТБ Капитал «Россия зовет» ВТБ Лизинг и Сомон Эйр подписали меморандум о сотрудничестве. В ближайшее время в рамках лизингового финансирования будет проработан проект поставки авиаперевозчику двух самолетов Embraer E190E2, сообщает пресс-служба ВТБ.



Со стороны ВТБ Лизинг документ подписал генеральный директор Дмитрий Ивантер. Со стороны авиакомпании — генеральный директор Томас Уолтер Халлам II. Сомон Эйр является национальным перевозчиком Таджикистана, базирующимся в аэропорту Душанбе. Компания со флотом из 6 судов выполняет международные пассажирские авиарейсы из Душанбе и Худжанда.

«ВТБ Лизинг является лидером на российском рынке авиатехники согласно рейтингам Fitch и Эксперт РА, и мы готовы активно исследовать все возможности, в том числе и за счет работы с зарубежными партнерами. Наша компания имеет опыт структурирования сделок финансового или операционного лизинга любой сложности с участием российских и иностранных компаний. Уверен, наше сотрудничество с Сомон Эйр будет успешным, позволит повысить доступность и безопасность авиаперевозок и будет служить развитию обеих компаний. Повышение эффективности работы с клиентами, рост клиентской базы и расширение охвата клиентов на рынке являются важными задачами стратегии ВТБ», — отметил Генеральный директор ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.