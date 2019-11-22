РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  22 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Таджикская «Сомон Эйр» приобретет в лизинг два самолета Embraer E190E2

CA-NEWS (TJ) -  21 ноября в рамках ежегодного инвестиционного форума ВТБ Капитал «Россия зовет» ВТБ Лизинг и Сомон Эйр подписали меморандум о сотрудничестве. В ближайшее время в рамках лизингового финансирования будет проработан проект поставки авиаперевозчику двух самолетов Embraer E190E2, сообщает пресс-служба ВТБ.

Со стороны ВТБ Лизинг документ подписал генеральный директор Дмитрий Ивантер. Со стороны авиакомпании — генеральный директор Томас Уолтер Халлам II. Сомон Эйр является национальным перевозчиком Таджикистана, базирующимся в аэропорту Душанбе. Компания со флотом из 6 судов выполняет международные пассажирские авиарейсы из Душанбе и Худжанда.

«ВТБ Лизинг является лидером на российском рынке авиатехники согласно рейтингам Fitch и Эксперт РА, и мы готовы активно исследовать все возможности, в том числе и за счет работы с зарубежными партнерами. Наша компания имеет опыт структурирования сделок финансового или операционного лизинга любой сложности с участием российских и иностранных компаний. Уверен, наше сотрудничество с Сомон Эйр будет успешным, позволит повысить доступность и безопасность авиаперевозок и будет служить развитию обеих компаний. Повышение эффективности работы с клиентами, рост клиентской базы и расширение охвата клиентов на рынке являются важными задачами стратегии ВТБ», — отметил Генеральный директор ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Узбекистан и ЕБРР подписали соглашение на $246 млн
  • Туркменистан и США провели межмидовские политические консультации
  • Почему нужно планировать весеннюю поездку в Кыргызстан? – американский туристический VIP журнал Conde Nast Traveler
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×