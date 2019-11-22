Президент Туркменистана 28 ноября посетит Узбекистан

CA-NEWS (UZ) - По приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 28 ноября этого года Ташкент с рабочим визитом посетит президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Главы государств обсудят перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества и рассмотрят ход реализации совместных проектов в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной и культурно-гуманитарной сферах, сообщает УзА.

Президенты также обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

29 ноября президент Туркменистана примет участие во второй Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Ташкенте.