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  22 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Туркменистана 28 ноября посетит Узбекистан

CA-NEWS (UZ) -  По приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 28 ноября этого года Ташкент с рабочим визитом посетит президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Главы государств обсудят перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества и рассмотрят ход реализации совместных проектов в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной и культурно-гуманитарной сферах, сообщает УзА.

Президенты также обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

29 ноября президент Туркменистана примет участие во второй Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Ташкенте.

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