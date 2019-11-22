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  22 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте повесили баннер с рекламой наркотиков

CA-NEWS (UZ) -  В Ташкенте на оживлённой трассе установили баннер с рекламой наркотиков, сообщили в ГУВД Ташкента.

В пресс-службу ГУВД обратились журналисты ряда изданий, обеспокоенные появлением в городе баннеров со скрытой рекламой наркотических средств и их аналогов, а также психотропных веществ. Ранее о подобных баннерах сообщали СМИ Казахстана и Кыргызстана.

Как сообщили в ведомстве, баннер, установленный в Яшнабадском районе столицы, демонтирован. В настоящее время устанавливается лицо, выступившее заказчиком установки баннера, будет выяснено, умышленно или ошибочно баннер был установлен рекламодателем.

Обращения журналистов переданы для принятия мер в отдел по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств Управления уголовного розыска ГУВД столицы.

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