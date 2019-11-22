Исследователи представили артефакты, доказывающие, что древние монголы жили в Индии

CA-NEWS (MNG) - 20 ноября состоялась научная конференция на тему: «Культура и традиции индо-монголоидов Северной Индии и Гималаев, их древние связи и сходства с монголами». Конференция организована совместно с посольством Индии в Монголии и Центром изучения Индии в Монголии.

В своем выступлении Д.Нямдаваа представил доказательства того, что монголы привыкли граничить и сотрудничать с теми, кто жил в 8 штатах вблизи Гималаев и северо-восточной части Индии.

За 15 лет работы в Индии он путешествовал по всем штатам Индии, собирая информацию и проводя исследования. Отметив, что жители Индии раньше называли своих граничащих с хунну людей «хунами», исследователь подчеркнул, что имеются различные находки наскальных рисунков и артефактов каменного века, а также традиции, определенные культурные артефакты, музыка и одежда людей. которые живут в регионе даже сегодня, будучи похожими на монгольских.

Что касается исследователя из Национального центра общественного здравоохранения Н.Сувда, она отметила, что дети с голубыми пятнами рождаются в северном регионе Индии, поскольку они связаны с монгольской этнической группой.

Исследователи также отметили, что предполагаемое число людей во всем мире, которые связаны с монголами кровью, составляет от 50 до 60 миллионов. Например, 12 миллионов в Непале, 30 миллионов в Индии, 864 тысячи в России, 5,8 миллиона в Китае, 4 миллиона в Афганистане, 2 миллиона в Пакистане, 2 миллиона в Иране и около 10 миллионов в странах центральной части Азиатского региона.

Они также подчеркнули уникальные факты об отношениях между двумя странами, которые объясняют их историю с новой точки зрения, такие как отношения 3700–10 000 лет, и как «хуны» вторглись в Индию через регион Центральной Азии с 465 года, создав их империя, а также когда империя Великих Моголов была основана Императором Бабуром, который провозгласил выходцев из Чингис-Хаана в 1526 году, который продолжал существовать до колонизации в 1871 году, и что его провозглашение доказано его потомками, прослеженными племени по имени Барлас Монголии.

Во время конференции была также представлена фотовыставка, на которой были изображены древняя архитектура, монеты и валюта, словари, написанные на персидском, арабском, индийском и монгольском языках, сутры, двугорбые верблюды, яки и козы, а также методы обработки молока. и молочные продукты, а также взаимные официальные визиты президентов Монголии и Индии.