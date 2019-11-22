Ташкент и Мазари-Шариф свяжет прямой рейс

CA-NEWS (UZ) - Делегации Узбекистана и Афганистана провели переговоры в Мазари-Шарифе, сообщило УзА со ссылкой на Минтранс республики.

Делегация Министерства транспорта Республики Узбекистан была принята директором Департамента права и международных соглашений Управления гражданской авиации Афганистана Халилулохом Абави.

В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние двусторонних отношений в авиационной сфере и перспективы дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества.

Был также проведен конструктивный обмен мнениями по повестке дня, а также по вопросам запуска авиарейса между Афганистаном и Узбекистаном и расширения географии полётов.

По итогам переговоров стороны договорились начать полеты из Мазари-Шарифа в Ташкент.

Афганская сторона заявила, что Kam Air готова совершать регулярные рейсы из Мазари-Шарифа в Ташкент после завершения соответствующих организационных и технических процедур.