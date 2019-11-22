РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  22 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Ташкент и Мазари-Шариф свяжет прямой рейс

CA-NEWS (UZ) -  Делегации Узбекистана и Афганистана провели переговоры в Мазари-Шарифе, сообщило УзА со ссылкой на Минтранс республики.

Делегация Министерства транспорта Республики Узбекистан была принята директором Департамента права и международных соглашений Управления гражданской авиации Афганистана Халилулохом Абави.

В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние двусторонних отношений в авиационной сфере и перспективы дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества.

Был также проведен конструктивный обмен мнениями по повестке дня, а также по вопросам запуска авиарейса между Афганистаном и Узбекистаном и расширения географии полётов.

По итогам переговоров стороны договорились начать полеты из Мазари-Шарифа в Ташкент.

Афганская сторона заявила, что Kam Air готова совершать регулярные рейсы из Мазари-Шарифа в Ташкент после завершения соответствующих организационных и технических процедур.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Информация об умершем кандидате не подтвердилась, - ЦИК Узбекистана
  • В Ферганской долине построят первые небоскрёбы
  • В Узбекистане близким родственникам разрешили управлять автомобилем без доверенности
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×