Нигматулин провел встречу с Нарбаевой на полях МПА СНГ в Санкт-Петербурге

CA-NEWS (KZ) - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин в рамках участия в юбилейной, 50-ой, Ассамблее парламентариев СНГ, которая проходит в Санкт-Петербурге, провел ряд двусторонних встреч, сообщает пресс-служба Мажилиса.

В ходе переговоров с Председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой Спикер Мажилиса отметил важность активного использования потенциала межпарламентского диалога для дальнейшего углубления казахстанско-узбекского взаимодействия.

По словам Нурлана Нигматулина, динамика и содержание встреч на высшем уровне демонстрируют эффективную модель двустороннего партнерства.

Собеседники договорились на системной основе продолжать практику регулярных встреч депутатов профильных комитетов, групп по сотрудничеству для изучения опыта законотворческой деятельности, а также совместной работы по расширению правовой базы партнерства Казахстана и Узбекистана.

Парламентарии констатировали и активизацию взаимодействия между регионами двух государств, особенно между приграничными областями, что, по словам Нурлана Нигматулина, позволит выполнить поставленную главами двух государств задачу увеличить товарооборот к концу 2020 года до 5 млрд.долларов США.