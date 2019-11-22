РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  22 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Нигматулин провел встречу с Нарбаевой на полях МПА СНГ в Санкт-Петербурге

CA-NEWS (KZ) -  Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин в рамках участия в юбилейной, 50-ой, Ассамблее парламентариев СНГ, которая проходит в Санкт-Петербурге, провел ряд двусторонних встреч, сообщает пресс-служба Мажилиса.

В ходе переговоров с Председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой Спикер Мажилиса отметил важность активного использования потенциала межпарламентского диалога для дальнейшего углубления казахстанско-узбекского взаимодействия.

По словам Нурлана Нигматулина, динамика и содержание встреч на высшем уровне демонстрируют эффективную модель двустороннего партнерства.

Собеседники договорились на системной основе продолжать практику регулярных встреч депутатов профильных комитетов, групп по сотрудничеству для изучения опыта законотворческой деятельности, а также совместной работы по расширению правовой базы партнерства Казахстана и Узбекистана.

Парламентарии констатировали и активизацию взаимодействия между регионами двух государств, особенно между приграничными областями, что, по словам Нурлана Нигматулина, позволит выполнить поставленную главами двух государств задачу увеличить товарооборот к концу 2020 года до 5 млрд.долларов США.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Президент Казахстана поручил освободить от должности акима Тараза из-за изнасилования 12-летней девочки в школе
  • Туркменистан признан одной из самых безопасных стран мира, - Исследование угроз терроризма
  • Гражданами Узбекистана в текущем году стали почти 5500 человек
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×