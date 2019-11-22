Монгольские «терминаторы» стали чемпионами мира по бодибилдингу

CA-NEWS (MNG) - Почти 5 процентов населения Монголии ежедневно занимаются в тренажерных залах, поэтому бодибилдинг и фитнес являются двумя наиболее быстро развивающимися видами спорта в стране. Недавно команда из 16 спортсменов и двух международных судей из страны приняла участие в 11-м чемпионате мира по бодибилдингу и спорту (WBPF), проходившем на южнокорейском курортном острове Чеджу с 5 по 11 ноября.

Монгольские спортсмены выиграли четыре золотых, три серебряных и пять бронзовых медалей чемпионата. Один из победителей - Б.Хусэлтувшин; он стал чемпионом в категории роста 182 см. Молодой спортсмен не новичок в таких соревнованиях: он уже выиграл серебряные и бронзовые медали на предыдущих чемпионатах. Спортсмены из 38 стран соревновались в Чеджу.

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Б.Хусэлтувшин 13 лет обучался рукопашному бою и каратэ с 15 лет. Кроме того, он занимался самбо, кикбоксингом, карате и профессиональным боксом. Однако из-за продолжающихся травм он отказался от единоборств и начал заниматься бодибилдингом.

Тогда на другой точке планеты, в Дубае Д.Тумэнжаргал стал двухкратным чемпионом мира по пауэрлифтингу. Он уверенно победил в весовой категории до 105 килограммов, толкал вес в 315 килограммов. 49-й Чемпионат мира по пауэрлифтингу проходит с 17 по 24 ноября в городе Дубай, ОАЭ.