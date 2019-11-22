Пакистан требует снизить цены на газ перед началом работ по ТАПИ

CA-NEWS (TM) - Пакистан намерен торговаться с компанией TAPI Pipeline Company Ltd (TPCL), чтобы снизить цену на газ, сообщает пакистанское издание The Express Tribune.

«Мы бы хотели получить более конкурентоспособную цену на газ, который будет поставляться по газопроводу ТАПИ. Переговоры с TPCL по пересмотру цены пройдут перед тем, как начнется строительство трубопровода в Пакистане», — сообщил неназванный чиновник, работающий в нефтяном секторе Пакистана.

По словам источника, Пакистан готов завершить первую стадию строительства за 30 месяцев. За это время будет построен трубопровод стоимостью $5-6 млрд, по которому можно поставлять газ. В ходе второй фазы строительства будут установлены газокомпрессорные станции общей стоимостью около $2 млрд.

Напомним, что месяц назад Индия также пригрозила отказаться от закупок туркменского газа, если не будет снижена его контрактная стоимость — $350 за тысячу кубометров. Эксперты предположили, что Индию может устроить цена в $140 за тысячу кубометров.

В это же время Пакистан потребовал, чтобы Туркменистан взял на себя финансовые издержки, если транзит газа прекратится в следствие терактов в Афганистане.

На данный момент официально строительство ТАПИ началось на территории Туркменистана и Афганистана, хотя в начале октября афганский министр экономики Мустафа Мастур (Mustafa Mastoor) заявил, что для строительства газопровода ТАПИ требуется $9-12 млрд. Ранее выделить средства обещал Туркменистан, однако из-за экономического кризиса «потерял интерес» к инвестициям.

ТАПИ - проект магистрального газопровода протяженностью более 1,8 тыс. км, по которому Ашхабад планирует осуществлять поставки газа в Пакистан, Афганистан и Индию. Трубопровод пройдет по территории этих четырех государств: от газового месторождения Галкыныш на юге Туркменистана через афганские города Герат и Кандагар, пакистанские Кветту и Мултан до города Фазилка на западе Индии, рядом с индийско-пакистанской границей.