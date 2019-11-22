Закрытую для ночного движения трассу Ашхабад-Дашогуз можно проехать за взятку, - СМИ

- Туркменистан, общество
- 12:36, 22 ноября 2019
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CA-NEWS (TM) - В Туркменистане в очередной раз закрыта для ночного движения автотрасса Ашхабад-Дашогуз, соединяющая юг и север страны. Причина в высокой аварийности на дороге.
По словам водителей, аварии происходят по причине того, что многие участки 500 километровой дороги находятся в ужасном состоянии, передают «Хроники Туркменистана».
Однако, сотрудники автоинспекции, дежурящие на посту, расположенном в 11 километрах от Ашхабада, называют другую причину.
— Вдоль трассы пасутся верблюды, которые часто выходят на дорогу. Не редки случаи столкновения машин с животными, причем с человеческими жертвами, — объяснил автоинспектор.
По этой причине после 18.00 движение на дороге запрещено.
Водители, часто ездящие по этой трассе, сообщили, что если срочно нужно проехать по ней ночью, чтобы к утру добраться в Дашогуз, можно заплатить 50 манатов дежурному на посту и он пропустит машину.
— Как и везде в стране, запреты вводятся, чтобы их обходили таким образом, — считает водитель из Куняургенча.