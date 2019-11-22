Закрытую для ночного движения трассу Ашхабад-Дашогуз можно проехать за взятку, - СМИ

CA-NEWS (TM) - В Туркменистане в очередной раз закрыта для ночного движения автотрасса Ашхабад-Дашогуз, соединяющая юг и север страны. Причина в высокой аварийности на дороге.

По словам водителей, аварии происходят по причине того, что многие участки 500 километровой дороги находятся в ужасном состоянии, передают «Хроники Туркменистана».

Однако, сотрудники автоинспекции, дежурящие на посту, расположенном в 11 километрах от Ашхабада, называют другую причину.

— Вдоль трассы пасутся верблюды, которые часто выходят на дорогу. Не редки случаи столкновения машин с животными, причем с человеческими жертвами, — объяснил автоинспектор.

По этой причине после 18.00 движение на дороге запрещено.

Водители, часто ездящие по этой трассе, сообщили, что если срочно нужно проехать по ней ночью, чтобы к утру добраться в Дашогуз, можно заплатить 50 манатов дежурному на посту и он пропустит машину.

— Как и везде в стране, запреты вводятся, чтобы их обходили таким образом, — считает водитель из Куняургенча.