В Ташкенте состоится вторая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии

CA-NEWS (UZ) - 29 ноября в Ташкенте состоится вторая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии, сообщает пресс-служба президента.



В повестку дня саммита включены вопросы расширения регионального сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной и других областях.

Стороны также обменяются мнениями по актуальным вопросам международной политики и обеспечения региональной безопасности.

По результатам встречи ожидается принятие итогового документа.

Известно, что инициатива о проведении регулярных консультативных встреч глав государств нашего региона была выдвинута президентом Республики Узбекистан в ходе 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2017 года. Первый саммит был проведен в марте прошлого года в городе Нур-Султане.