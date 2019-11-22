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  22 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Автобус с 55 узбекистанцами вышел из строя на трассе в Казахстане, - МИД РУ

CA-NEWS (UZ) -  Генеральное консульство Узбекистана в городе Актау, в Казахстане, подтвердило распространённую в СМИ информацию о том, что 20 ноября 2019 года на территории Хромтауского района Актюбинской области двигавшийся по маршруту Самара-Шымкент автобус, в котором находились 57 человек, в том числе 55 граждан Узбекистана, остановился из-за технической поломки.

Граждане Узбекистана при помощи Департамента по чрезвычайным ситуациям области эвакуированы в пункт обогрева и среди них нуждающихся в медицинской помощи нет. Причиной поломки стало то обстоятельство, что несмотря на холодную погоду, в автобусе в качестве топлива использовался летний вид, который замерз. В настоящее время проводятся ремонтно-восстановительные работы.

Генконсульство взяло ситуацию на контроль и находится в постоянном контакте с соответствующими органами Казахстана.

Консульско-правовой департамент МИД призвал узбекских граждан учитывать риски и принимать соответствующие меры при въезде, а также проезде в зимнее время по территории Казахстана на автобусах или других видах автомобильного транспорта.

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