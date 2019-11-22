Парламент Таджикистана одобрил 3-летнюю Программу внешних заимствований

CA-NEWS (TJ) - Свыше $1 млн. 74 млн. внешних заимствований планирует привлечь правительство Таджикистана в ближайшие три года. Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента) Таджикистана одобрил сегодня Программу государственных внешних заимствований РТ на 2020 год и прогнозы на 2021-2022 годы, согласно которой планируется привлечь $1 млрд. 74 млн, передает Avesta.



Как отметил министр финансов Файзиддин Каххорзода, эти средства планируется направить на развитие приоритетных направлений национальной экономики, в том числе сельское хозяйство – 13 проектов, энергетика и промышленность – 21, здравоохранения -2 и другое.

На вышеназванную сумму подразумевается реализовать 91 проект, часть из которых находится на стадии реализации. В частности, 60 – это действующие проекты, реализация 31 проекта начнется в последующие годы.

Каххорзода также сообщил, что в 2019 году подписано 21 кредитное и грантовое соглашения на реализацию 17 проектов, на общую сумму $355,4 млн., 58,6% или $208 млн. из которых составляют грантовые средства.

По словам министра финансов республики Файзиддина Кахорзода, эти средства будут привлекаться у международных финансовых институтов и фондов. Кредитные средства будут льготными, а срок их погашения составит 20-40 лет. Процентная ставка кредитов составит 0,75%-2% годовых.

Глава Минфина также отметил, что размер внешнего долга Таджикистана на начало октября этого года составил $2,9 млрд., что составляет 35,8% к ВВП. За указанный период на обслуживание внешнего долга было направлено $161 млн. Более $95 млн. из этой суммы потрачено на обслуживание основного долга, а остальная часть на выплату процентных ставок.

«Задолженности по обслуживанию внешнего долга нет. С учетом наличия средств, внешний долг до конца этого года будет обслуживаться согласно графику», – резюмировал министр.