Участница протестов в Гонконге рассказала о ситуации в осажденном университетском кампусе

CA-NEWS (CA) - Молодая участница протестов в осажденном университетском кампусе в Гонконге рассказала о пережитом в интервью вещательной корпорации NHK.

20-летняя девушка в течение трех дней находилась в кампусе Политехнического университета Гонконга, прежде чем ее эвакуировали во вторник.

В эти дни кампус стал ареной ожесточенных столкновений между участниками протестов и полицией. Около 1.000 участников протестов покинули кампус и были затем арестованы полицией. Десятки молодых людей остаются на территории кампуса.

Девушка рассказала NHK, что она пришла в кампус в воскресенье с едой и водой, надеясь присоединиться к друзьям, находившимся там. По ее словам, она оказалась в ловушке, когда кампус был взят в осаду полицией.

В конце концов она была эвакуирована машиной скорой помощи, потому что почувствовала себя плохо.

По словам девушки, она видела огромное число старшеклассников и студентов университета на территории кампуса в то время.

По ее словам, все они боялись быть арестованными, поэтому пытались бежать, но поняли, что у них нет пути на свободу. Многие впадали в панику. По словам девушки, некоторые думали совершить самоубийство.