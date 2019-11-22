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  22 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Младший зять Мирзиёева устроил застолье в честь борца Хабиба Нурмагомедова (видео)
Отабек Умаров
Отабек Умаров
Продолжение: Стивен Сигал поздравил зятя Мирзиёева с избранием президентом MMA УзбекистанаПредыстория: Российский боец Хабиб Нурмагомедов прибыл в Ташкент (видео)

CA-NEWS (UZ) -  В соцсетях распространилось видео с застолья, организованного в честь российского борца Хабиба Нурмагомедова, находящегося в Узбекистане.

На видеозаписи запечатлён и младший зять президента Узбекистана, муж Шахнозы Мирзиёевой, который перечисляет блюда в меню для Хабиба, состоящем из 12 блюд.

Напомним, что недавно Отабек Умаров был избран главой Ассоциации смешанных боевых искусств Узбекистана.

Отабек Умаров также работает первым заместителем руководителя службы безопасности главы государства и председателем Федерации триатлона.

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