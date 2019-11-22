В Таджикистане осуждены лица за обман 80 граждан в трудоустройстве в Европе (видео)

CA-NEWS (TJ) - Суд района Исмоили Сомони города Душанбе приговорил двух сотрудников компании «Гардуна» к 8 годам лишения свободы каждого по делу о мошенничестве. Руководители компании – гражданин Чехии и гражданин Таджикистана объявлены в международный розыск.

Как сообщили в суде, Товус Хушкадамова и Бахтиёр Арбобов признаны виновными в том, что обещали гражданам Таджикистана трудоустройство в чешском автоконцерне «Шкода», однако не только обещания не выполнили, но и деньги не вернули.

Родственники осужденных считают их невиновными и намереваются обжаловать приговор в вышестоящей инстанции.

Жертвами мошенничества стали более 80 граждан Таджикистана, которые за содействие в трудоустройстве в Чехии передали сотрудникам компании от $500 до $1300.

Клиентами, доверившими свои деньги этой компании, были 231 человек. Около трети из них взяли деньги в долг в банках в надежде расплатиться с первой же зарплаты. Люди приезжали подавать документы из всех регионов Таджикистана. Организаторы схемы обещали оформить им визы, разрешение на работу, место в общежитии и работу на чешском автомобильном заводе "Шкода" и зарплату до 1300 евро в месяц. Записывали всех, вне зависимости от специализации и опыта работы. У компании была лицензия на деятельность в Таджикистане, так что люди им верили. Но за полгода "Гардуна" так и не отправила на завод ни одного человека. «Некоторые из обманутых клиентов были вынуждены вернуться в Душанбе из Ташкента, где находится посольство Чехии», - сказал Радио Озоди осведомленный источник.