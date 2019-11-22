Монголка прославилась в Южной Корее как «Мисс бикини»

CA-NEWS (MNG) - Монголка Э.Пурэвдаваа прославилась в Корее как Мисс бикини. Её настоящое имя Э.Пурэвдаваа, но корейцы знают ее как Michelle (Мишель).

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Она окончила университета “Халлим” по профессии дипотношения и получила степень магистра Hallym University (한림대학교) - частный университет, расположенный в Чхунчхоне, Канвондо, Республика Корея. Университет Халлим был основан в 1982 году. В 1995 году Министерство образования Южной Кореи определило его как один из немногих университетов, имеющих право на финансовую поддержку Министерства для своих программ специализации.

Пурэвдаваа создала частную компанию " MichelleMk.llc" по направлении внешней торговли в Кореи. Помимо этого, она работает по контракту с корейскими компаниями "Musle Mania", "MAXQ" и "Spomax" в качестве модели и спортсмена.

Она заняла третье место на конкурсе Южной Кореи “Musclemania” в категории Miss Bikini.

И на конкурсе среди университетов “K-Beautymiss championship” стала вице-мисс. Среди кругов модели она стала звездой этой страны.

"У MichelleMk.llc есть контракт с рядом иностранных компаний, поэтому я намерена поехать в страну после завершения контракта", говорит она.