РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  22 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Монголка прославилась в Южной Корее как «Мисс бикини»

CA-NEWS (MNG) -  Монголка Э.Пурэвдаваа прославилась в Корее как Мисс бикини. Её настоящое имя Э.Пурэвдаваа, но корейцы знают ее как Michelle (Мишель).

Она окончила университета “Халлим” по профессии дипотношения и получила степень магистра Hallym University (한림대학교) - частный университет, расположенный в Чхунчхоне, Канвондо, Республика Корея. Университет Халлим был основан в 1982 году. В 1995 году Министерство образования Южной Кореи определило его как один из немногих университетов, имеющих право на финансовую поддержку Министерства для своих программ специализации.

Пурэвдаваа создала частную компанию " MichelleMk.llc" по направлении внешней торговли в Кореи. Помимо этого, она работает по контракту с корейскими компаниями "Musle Mania", "MAXQ" и "Spomax" в качестве модели и спортсмена.

Она заняла третье место на конкурсе Южной Кореи “Musclemania” в категории Miss Bikini.

И на конкурсе среди университетов “K-Beautymiss championship” стала вице-мисс. Среди кругов модели она стала звездой этой страны.

"У MichelleMk.llc есть контракт с рядом иностранных компаний, поэтому я намерена поехать в страну после завершения контракта", говорит она.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Туркменистан признан одной из самых безопасных стран мира, - Исследование угроз терроризма
  • В монгольской тайге впервые начал таять «Вечный лед»
  • Президент Казахстана поручил освободить от должности акима Тараза из-за изнасилования 12-летней девочки в школе
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×