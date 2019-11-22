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  22 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Монголка выиграла международный теннисный турнир в Бангладеш

CA-NEWS (MNG) -  Международный турнир по теннису Кубка шейха Рассела-2019 ("The Sheikh Russel International Club Cup Tennis Tournament-2019") прошел в Кхулне, Бангладеш, 11-18 ноября с участием 64 теннисистов из 18 стран. Шейх Рассел (18 октября 1964 года - 15 августа 1975 года) был младшим ребенком шейха Муджибура Рахмана, отца-основателя и первого президента Бангладеш. Рассел и большинство его непосредственных родственников были убиты в своем доме во время военного переворота 1975 года.

Ч.Маралгоо, одна из трех спортсменов, которые представляли Монголию на турнире, заняла первое место в одиночном разряде среди женщин, получив трофей и денежный приз в размере $6 тыс. Что касается игроков мужского пола, они заняли призовые места.

В результате 6-летней тренировки она заняла второе место в рейтинге Азиатской теннисной ассоциации в категории до 14 лет.

Три года назад, монгольская теннисистка Т.Дариа в одиночной категории девочек выиграла ITF Asia 14 & Under Development Championships - 2016, который прошел в Бангкоке, Таиланд, с 17 по 29 января 2016 года.

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