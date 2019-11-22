РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  22 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Премьер-министр Израиля Биньямину Нетаньяху обвиняется в коррупции

CA-NEWS (CA) -  Генпрокуратура Израиля предъявила обвинение в коррупции премьер-министру Биньямину Нетаньяху, сообщает Reuters.

О том, что премьера собираются обвинить в коррупции по трём делам, стало известно в феврале. Прокуроры тогда сообщили, что Нетаньяху принимал подарки от состоятельных бизнесменов на сумму около 300 тысяч долларов, а также оказывал услуги представителям медиабизнеса в обмен на более позитивное освещение своей деятельности в прессе.

Нетаньяху в своем телеобращении назвал расследование против него предвзятым и отверг все обвинения.

Сообщение об обвинениях Нетаньяху поступило на фоне политического кризиса в Израиле. После повторных парламентских выборов в сентябре стране по-прежнему не удается сформировать новое правительство. После неудачной попытки Нетаньяху собрать правящую коалицию к переговорам с другими партиями приступила оппозиция во главе с Бени Ганцем. Если и ему не удастся заключить соглашение, по всей видимости, будут назначены новые выборы – третьи за последнее время.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Из всех пяти «станов» Кыргызстан самый прекрасный и захватывающий, – американский туристический VIP журнал Conde Nast Traveler
  • В Узбекистане близким родственникам разрешили управлять автомобилем без доверенности
  • Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального банка Ерболата Досаева
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×