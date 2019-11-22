Токаев провел переговоры с президентом Швейцарии Ули Маурером в узком составе

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Швейцарии Ули Маурером в узком составе, сообщает пресс-служба главы государства.

Двусторонним переговорам предшествовала официальная церемония встречи во дворце «Акорда». После того как прозвучали государственные гимны двух стран, начальник роты Почетного караула отдал приветственный рапорт президентам Казахстана и Швейцарии. Главы государств совершили обход Почетного караула, затем в «Восточном зале» резиденции состоялась встреча в узком составе.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан рассматривает Швейцарию как одного из самых важных партнеров Казахстана на европейском континенте.

— У нас сложились традиции доброго сотрудничества во всех сферах, и особенно в экономической. Швейцария является одним из основных торговых партнеров и инвесторов казахстанской экономики, — подчеркнул президент Казахстана.

Ули Маурер поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплый прием и подчеркнул, что его страна рассматривает Казахстан в качестве очень важного партнера.

— Мы выражаем вам сердечную признательность за политическую поддержку. Наши цели и идеалы близки. Что касается экономических отношений, то они в последние годы демонстрируют рост. Я думаю, что обмен визитами будет способствовать дальнейшему укреплению связей, — отметил президент Швейцарии.