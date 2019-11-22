Б.Баярсайхан: Проведение IPO принесет значительный прогресс в освоении месторождения Тавантолгой

CA-NEWS (MNG) - Во время форума «Инвестируйте в Монголию, Шанхай 2019» репортер агентства Montsame взял интервью у председателя Национального агентства развития (Үндэсний Хөгжлийн Газар-ҮХГ) и председателя совета директоров АО «Эрдэнэс Тавантолгой» Б. Баярсайхана о политике Монголии в области торговли, инвестиций и развития и нынешние условия АО «Эрдэнэс Тавантолгой».

В связи с 70-летием установления дипломатических отношений между Монголией и Китаем, в этом году в Шанхае в рамках Китайской международной импортной выставки был организован форум «Инвестируйте в Монголию». Шанхайский район Янпу, являющийся соорганизатором форума, имеет целью развитие в ближайшем будущем, чтобы стать центром инноваций и технологий, что расширяет возможности взаимовыгодного сотрудничества между компаниями двух стран, работающими в этой сфере, рассказал Б.Баярсайхан.

«В совместном заявлении Монголии и Китая об углублении всестороннего стратегического партнерства указана цель увеличения к 2020 году двустороннего товарооборота до 10 миллиардов долларов США. В настоящее время в двусторонней торговле преобладает экспорт горнодобывающей продукции или угля. Это, вероятно, будет сохранено еще дальше.

С учетом потенциальной возможности достичь 10 миллиардов долларов США только за счет экспорта угля, рост торговли товарами, не относящимися к добыче полезных ископаемых, может создать много новых возможностей», отметил он.

На основании соответствующих решений Совета директоров АО «Эрдэнэс Тавантолгой», Парламента и правительства Монголии были приняты некоторые важные резолюции, касающиеся проведения IPO, и мы прилагаем все усилия для достижения цели к маю 2020 года. Банк Америки Merrill Lynch и Credit Suisse были предварительно выбраны в качестве спонсоров, в то время как Bank of China International и Nomura Group были также выбраны в качестве совместных координаторов.

Юридические фирмы и аудиторские компании также начали работать. Мы считаем, что с нынешней интенсивностью мы можем провести IPO в возможной степени к маю следующего года, что позволит существенно продвинуться в разработке месторождения Тавантолгой.

«АО «Эрдэнэс Тавантолгой» основало свою дочернюю компанию «Erdenes Tavantolgoi Mining». Мы планируем передать лицензию на добычу этой компании и продать 30 процентов ее акций на Гонконгской фондовой бирже. Размер получаемого капитала будет зависеть от того, насколько аудиторские компании оценивают запасы компании «Erdenes Tavantolgoi Mining». 0 процентов акций компании могут быть оценены в 1 млрд долларов США и 2 млрд долларов США или 3 млрд долларов США», проинформировал председатель ҮХГ, г-н Б.Баярсайхан.