В Узбекистане от отравления угарным газом за день скончались пять человек

CA-NEWS (UZ) - В трех областях Узбекистана пять человек погибли от отравления угарным газом в течение одного дня.

Как сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры, 20 ноября в Баяутском районе Сырдарьинской области, городе Ангрене Ташкентской области и Хатырчинском районе Навоийской области произошли случаи отравления угарным газом со смертельным исходом.

Жертвами отравления стали члены трех семей — трое мужчин и двое женщин. Один ребенок был госпитализирован.

Это уже девятый известный смертельный случай отравления угарным газом за последний месяц. В результате этих инцидентов погибло 27 человек.

По данным «Узтрансгаза», с января по апрель 2018 года в Узбекистане от отравления угарным газом погибли 58 человек, 54 - пострадавших.