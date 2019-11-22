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  22 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане от отравления угарным газом за день скончались пять человек

CA-NEWS (UZ) -  В трех областях Узбекистана пять человек погибли от отравления угарным газом в течение одного дня.

Как сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры, 20 ноября в Баяутском районе Сырдарьинской области, городе Ангрене Ташкентской области и Хатырчинском районе Навоийской области произошли случаи отравления угарным газом со смертельным исходом.

Жертвами отравления стали члены трех семей — трое мужчин и двое женщин. Один ребенок был госпитализирован.

Это уже девятый известный смертельный случай отравления угарным газом за последний месяц. В результате этих инцидентов погибло 27 человек.

По данным «Узтрансгаза», с января по апрель 2018 года в Узбекистане от отравления угарным газом погибли 58 человек, 54 - пострадавших.

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