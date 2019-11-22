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  22 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Воронеже двух строителей из Узбекистана насмерть завалило кирпичами

CA-NEWS (UZ) -  Два гражданина Узбекистана погибли 19 ноября на строительной площадке в Воронеже.

По данным Министерства иностранных дел, при падении кирпичей с 13-го этажа строящегося дома были смертельно травмированы двое мужчин.

В настоящее время следователи возбудили уголовное дело по статье 109 (3) Уголовного кодекса Российской Федерации (смерть по неосторожности), и расследование продолжается.

«Посольство совместно с Управлением Агентства по внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений Узбекистана помогает решить консульские, юридические и организационные вопросы по отправке на родину тел соотечественников», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

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