В Воронеже двух строителей из Узбекистана насмерть завалило кирпичами

CA-NEWS (UZ) - Два гражданина Узбекистана погибли 19 ноября на строительной площадке в Воронеже.

По данным Министерства иностранных дел, при падении кирпичей с 13-го этажа строящегося дома были смертельно травмированы двое мужчин.

В настоящее время следователи возбудили уголовное дело по статье 109 (3) Уголовного кодекса Российской Федерации (смерть по неосторожности), и расследование продолжается.

«Посольство совместно с Управлением Агентства по внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений Узбекистана помогает решить консульские, юридические и организационные вопросы по отправке на родину тел соотечественников», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.