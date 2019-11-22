Президенты Казахстана и Швейцарии провели переговоры в расширенном составе

CA-NEWS (KZ) - Президенты Казахстана и Швейцарии провели в Нур-Султане переговоры в расширенном составе, сообщает Акорда.

В ходе обсуждения в расширенном составе Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил высокую значимость двусторонних связей Казахстана и Швейцарии.

- Выражаю уверенность в том, что ваш визит станет значительной вехой в развитии сотрудничества между нашими государствами. Это сотрудничество развивается по восходящей линии, и далее мы будем прилагать все усилия для того, чтобы поддерживать динамику взаимовыгодных контактов и в политической области, и в экономической сфере, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

– Мы сегодня обсудили важные вопросы международного взаимодействия, констатировали совпадение позиций наших государств по основным проблемам международной повестки дня. Швейцария рассматривается нами как важный партнер. Поэтому мы говорим о необходимости поддержания динамики нашего сотрудничества, – отметил Президент Казахстана.

Ули Маурер указал на ключевую роль Казахстана в развитии экономических и политических связей в регионе.

– Казахстан для нас является мостом между Азией и Европой, в различных отношениях, как с политической, так и с экономической точки зрения. Ваша страна будет играть растущую роль в мире, в международном сообществе. Мы очень рады тому, что в лице Казахстана у нас есть партнер, с которым мы совершенно искренне и открыто можем напрямую обсуждать отношения между Азией и Европой и вносить совместный вклад в обеспечение взаимопонимания, укрепление экономических отношений между континентами, – отметил Президент Швейцарии.

В ходе переговоров были рассмотрены вопросы активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, реализации совместных проектов в различных сферах, взаимодействия в секторе оказания финансовых услуг.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что визит Ули Маурера имеет огромное значение для дальнейшего развития партнерских отношений и расширения возможностей взаимодействия двух стран.