РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  22 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Президенты Казахстана и Швейцарии провели переговоры в расширенном составе

CA-NEWS (KZ) -  Президенты Казахстана и Швейцарии провели в Нур-Султане переговоры в расширенном составе, сообщает Акорда.

В ходе обсуждения в расширенном составе Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил высокую значимость двусторонних связей Казахстана и Швейцарии.

- Выражаю уверенность в том, что ваш визит станет значительной вехой в развитии сотрудничества между нашими государствами. Это сотрудничество развивается по восходящей линии, и далее мы будем прилагать все усилия для того, чтобы поддерживать динамику взаимовыгодных контактов и в политической области, и в экономической сфере, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

– Мы сегодня обсудили важные вопросы международного взаимодействия, констатировали совпадение позиций наших государств по основным проблемам международной повестки дня. Швейцария рассматривается нами как важный партнер. Поэтому мы говорим о необходимости поддержания динамики нашего сотрудничества, – отметил Президент Казахстана.

Ули Маурер указал на ключевую роль Казахстана в развитии экономических и политических связей в регионе.

– Казахстан для нас является мостом между Азией и Европой, в различных отношениях, как с политической, так и с экономической точки зрения. Ваша страна будет играть растущую роль в мире, в международном сообществе. Мы очень рады тому, что в лице Казахстана у нас есть партнер, с которым мы совершенно искренне и открыто можем напрямую обсуждать отношения между Азией и Европой и вносить совместный вклад в обеспечение взаимопонимания, укрепление экономических отношений между континентами, – отметил Президент Швейцарии.

В ходе переговоров были рассмотрены вопросы активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, реализации совместных проектов в различных сферах, взаимодействия в секторе оказания финансовых услуг.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что визит Ули Маурера имеет огромное значение для дальнейшего развития партнерских отношений и расширения возможностей взаимодействия двух стран.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Монголии продолжается строительство новой железной дороги по маршруту Тавантолгой-Зуунбаян (фото)
  • Туркменистан признан одной из самых безопасных стран мира, - Исследование угроз терроризма
  • Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального банка Ерболата Досаева
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×