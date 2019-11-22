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  22 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Рост и снижение цен на медь зависит от соглашений США и Китая, - монгольский эксперт

CA-NEWS (MNG) -  Монгольский эксперт Б.Батзориг ожидает, что поднимется курс меди в монгольском бюджете в следующем году.

«Медь является наиболее чувствительным ингредиентом в сырье. Другими словами, цена на медь поднимается первой и падает при любых изменениях. Что касается потребления меди, то на долю Китая приходится 50% мирового производства стали. Так что большая часть потребления меди приходится на эту страну. С 2016 года циркуляция меди была циклом нагнетателя. Теперь это падает. Сырьевой цикл составляет 2-5 лет. На этот раз ценовой цикл на медь был четырехлетним. Причина спада на цен становится очевидной.

В ситуации торговых и геополитических войн между США и Китаем, производители в состоянии ожидания. Связи с этим, экономический рост Китая замедлится. Таким образом, прибыль китайских компаний будет снижаться по мере падения отношений с США.

По оценкам Всемирного банка и МВФ, падение цен на медь в ближайшие два года резко не упадет. Торговые войны США и Китая находятся в процессе переговоров. Если это соглашение будет благоприятным, обменный курс будет расти или будет стабильным. Если переговоры не увенчаются успехом, тогда цена на медь будет снижаться. Так что, все в состоянии ожидания», подвел итог Б.Батзориг.

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