Граждане Узбекистана смогут проголосовать в Туркменистане на выборах в парламент

CA-NEWS (UZ) - Посольство Узбекистана в Туркменистане информирует, что 22 декабря 2019 года состоятся выборы в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан и местные кенгаши (советы) народных депутатов.

Посольство приглашает граждан Узбекистана, постоянно проживающих или временно находящихся на территории Туркменистана, проголосовать на избирательном участке в Посольстве Республики Узбекистан 22 декабря 2019 года.

Напомним, что 22 декабря в Узбекистане пройдут выборы депутатов в Законодательную палату Олий Мажлиса и в местные кенгаши.

В выборах участвуют пять политических партий – Демократическая партия "Миллий тикланиш", Социал-демократическая партия "Адолат", Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ), Движение предпринимателей и деловых людей – Либерально-демократическая партия (УзЛиДеП) и Экологическая партия.

Голосовать будут, как ожидается, 20 миллионов избирателей, в том числе 2 миллиона молодых людей, для которых эти выборы станут первыми.



