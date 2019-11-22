По заявлению АО «БТА Банк» возбуждено уголовное дело против Ильяса Храпунова, сына экс-акима Алматы

CA-NEWS (KZ) - Прокуратура Женевы расследует уголовное дело против Ильяса Храпунова, зятя бывшего владельца БТА банка. Он подозревается в отмывании средств, похищенных у БТА банка, сообщает пресс-служба БТА.



БТА Банк также приступил к процедуре взыскания задолженности с Ильяса Храпунова. Она включает поиск и арест имущества Храпунова в Швейцарии, Люксембурге, Бельгии и Лихтенштейне. Эти действия осуществляются на основании решения Высокого суда Лондона от 21 июня 2018 года и в соответствии с международными соглашениями, заключенными между странами Европейского союза. Согласно решению Высокого суда Ильяс Храпунов обязан возвратить БТА Банку более 500 млн долларов США.

29 августа 2019 г. Гражданский суд первой инстанции города Женевы отклонил ходатайство Ильяса Храпунова об окончании производства и признал действительным судебное решение Высокого суда Лондона, который 21 июня 2018 года обязал Ильяса Храпунова выплатить БТА Банку около 500 млн долларов США. Суд посчитал доказанным, что И. Храпунов оказывал содействие своему тестю Мухтару Аблязову в укрытии похищенных средств банка. Согласно документам суда, похищенные средства переводились на счета финансовых посредников в Швейцарии и Люксембурге, а также оффшорных компаний и в дальнейшем пошли на покупку активов в Швейцарии, Люксембурге, Лихтенштейне, Франции, Нидерландах и США.

Развитие конфликта

Судебные разбирательства в Высоком суде Лондона начались в 2009 году по иску БТА Банка к Мухтару Аблязову и его сообщникам, которые обвинялись банком в хищении более 6 млрд долларов. В 2009 году Высокий суд Лондона выдал ордер на арест имущества Мухтара Аблязова, обязав его раскрыть информацию об имеющихся активах. За отказ предоставить эту информацию суд приговорил Аблязова к 22 месяцам тюремного заключения. Однако осужденный бежал из Великобритании.

В судебном процессе в Швейцарии Ильяс Храпунов, муж Мадины Храпуновой, дочери Мухтара Аблязова выступает в качестве соответчика, поскольку он организовал инвестиции средств БТА банка через посредников в Швейцарии и оффшорные компании. Он также причастен к дальнейшему вложению похищенных средств в недвижимость в Западной Европе и США, отмечает БТА банк. Особенно скандальным оказался факт приобретения сообщниками Мухтара Аблязова нескольких апартаментов в комплексе Trump SoHo в Нью-Йорке.

Напомним, 21 ноября стало известно, что Швейцария сняла с экс-мэра Алматы обвинения в отмывании денег.