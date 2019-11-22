- Таджикистан, политика
- 19:06, 22 ноября 2019
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CA-NEWS (TJ) - Таджикистан и Германия подписали соглашение о техническом сотрудничестве, сообщает пресс-центре министерства экономического развития и торговли Таджикистана.
Церемония подписания Соглашения между правительствами Таджикистана и германии о техническом сотрудничестве на 2018-2019 годы состоялась 21 ноября в Душанбе.
Документ подписали министр экономического развития и торговли Негматулло Хикматуллозода и посол Германии в РТ Андреас Протманн.
По данным источника, целью соглашения является реализация в Таджикистане социальных проектов за счет грантовых средств правительства Германии.
Объем денежных средств в рамках указанного соглашения составляет 4 млн. евро, которые планируется направить на реализацию проекта по улучшению занятости и повышению доходов таджикских трудовых мигрантов.
Реализация указанного проекта начнется после ратификации сторонами соглашения между правительствами Таджикистана и Германии о техническом сотрудничестве на 2018-2019 годы.
Срок реализации проекта три года (2020-2022 годы).