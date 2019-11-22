Таджикистан и Германия подписали соглашение о техническом сотрудничестве

CA-NEWS (TJ) - Таджикистан и Германия подписали соглашение о техническом сотрудничестве, сообщает пресс-центре министерства экономического развития и торговли Таджикистана.

Церемония подписания Соглашения между правительствами Таджикистана и германии о техническом сотрудничестве на 2018-2019 годы состоялась 21 ноября в Душанбе.

Документ подписали министр экономического развития и торговли Негматулло Хикматуллозода и посол Германии в РТ Андреас Протманн.

По данным источника, целью соглашения является реализация в Таджикистане социальных проектов за счет грантовых средств правительства Германии.

Объем денежных средств в рамках указанного соглашения составляет 4 млн. евро, которые планируется направить на реализацию проекта по улучшению занятости и повышению доходов таджикских трудовых мигрантов.

Реализация указанного проекта начнется после ратификации сторонами соглашения между правительствами Таджикистана и Германии о техническом сотрудничестве на 2018-2019 годы.

Срок реализации проекта три года (2020-2022 годы).