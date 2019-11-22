РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  22 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Таджикистан и Германия подписали соглашение о техническом сотрудничестве

CA-NEWS (TJ) -  Таджикистан и Германия подписали соглашение о техническом сотрудничестве, сообщает пресс-центре министерства экономического развития и торговли Таджикистана.

Церемония подписания Соглашения между правительствами Таджикистана и германии о техническом сотрудничестве на 2018-2019 годы состоялась 21 ноября в Душанбе.

Документ подписали министр экономического развития и торговли Негматулло Хикматуллозода и посол Германии в РТ Андреас Протманн.

По данным источника, целью соглашения является реализация в Таджикистане социальных проектов за счет грантовых средств правительства Германии.

Объем денежных средств в рамках указанного соглашения составляет 4 млн. евро, которые планируется направить на реализацию проекта по улучшению занятости и повышению доходов таджикских трудовых мигрантов.

Реализация указанного проекта начнется после ратификации сторонами соглашения между правительствами Таджикистана и Германии о техническом сотрудничестве на 2018-2019 годы.

Срок реализации проекта три года (2020-2022 годы).

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Таджикистане построят специальную тюрьму для осужденных за терроризм
  • Узбекистан и ЕБРР подписали соглашение на $246 млн
  • На юге Узбекистана уничтожили около 700 бродячих собак и кошек
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×