Монголия создала рабочую группу для определения национального вклада страны в Парижское соглашение

CA-NEWS (MNG) - С целью решения проблемы изменения климата, одной из насущных глобальных проблем, страны мира внесли определенный вклад в рамках Парижского соглашения, которое предусматривает ограничение глобального потепления значительно ниже 2°C, и прилагают усилия для его ограничения до 1,5.°C и направлена на укрепление способности стран справляться с последствиями изменения климата и оказывать им поддержку в их усилиях. Монголия ратифицировала Парижское соглашение в 2016 году.

Поскольку Парижское соглашение вступает в силу с 2020 года, страны мира пересматривают свои национальные обязательства и определяют свой национальный вклад в сокращение выбросов парниковых газов.

22 ноября правительство Монголии организует форум «Парижское соглашение по климату: вклад Монголии, определяемый на национальном уровне», в котором принимают участие более 300 представителей иностранных дипломатических миссий в Монголии, частного сектора, международных партнерских организаций, гражданского общества и средств массовой информации.

В ходе форума было объявлено о национальном решительном вкладе Монголии в сокращение глобальных выбросов парниковых газов в качестве государства-участника Парижского соглашения, и всем участвующим сторонам было предложено объединить свои совместные усилия для достижения поставленных целей и активизации тесного сотрудничества для достижения ощутимых результатов в рамках Соглашения.

В своем вступительном слове на форуме министр окружающей среды и туризма Н.Цэрэнбат отметил «Активное сотрудничество со странами мира и получение от них многосторонней поддержки в рамках Парижского соглашения и Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН) в области климата и смягение последствий и адаптация к изменениям имеют значительные преимущества для Монголии, 80 процентов экономики которой зависит от секторов, чувствительных к климату».

Министр сообщил, что в этом году была создана рабочая группа для определения национального вклада Монголии в Парижское соглашение в сотрудничестве с международными экспертами и национальными консультантами путем изучения национальных мер страны по ликвидации выбросов парниковых газов, отраженных в государственной политике и стратегиях развития. основных экономических областей энергетики, продовольствия и сельского хозяйства, строительства и транспорта, а также области отходов.

В результате вклад Монголии в сокращение выбросов парниковых газов к 2030 году был определен на уровне 22,7 процента, что на 14 процентов выше по сравнению с обычным сценарием 2015 года. Форум завершится утверждением общенационального целевого обязательства по осуществлению Парижское соглашение, которое будет представлено в секретариат РКИК ООН.