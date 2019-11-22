В Нью-Йорке открылся супермаркет "Ташкент"

CA-NEWS (UZ) - Супермаркет "Tashkent" открылся в Нью-Йорке, в районе Брайтон-Бич.

Как сообщает Darakchi.uz, супермаркет основан предпринимателем из Самарканда. В нём работают в основном сотрудники из Узбекистана, большей частью из Самарканда.

В супермаркете можно купить блюда узбекской, русской и европейской кухни, а также овощи, фрукты и сладости.

Как поделились пользователи в социальных сетях, потребителям понравились узбекские национальные блюда, такие как плов и нарын.