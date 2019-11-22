РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  22 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане планируют перейти на трехуровневую систему пенсионного обеспечения

CA-NEWS (UZ) -  Президент Шавкат Мирзиёев 21 ноября провел совещание, посвященное приоритетным задачам в сфере социальной защиты населения.

В ходе совещания глава государства указал на необходимость реформирования системы социального страхования, а также повышения заинтересованности населения в уплате пенсионных взносов через переход на трехуровневую систему пенсионного обеспечения, сообщил Uzreport.

Так, первый уровень предполагает выплату государственной пенсии минимального размера. Вторая плоскость – это пенсия, накапливаемая на личном счету на основе отчисления определенной суммы из заработной платы работника с начислением процентов в размере не ниже ставки рефинансирования Центрального банка. В третьем случае человек сам определяет размер отчислений в пенсионный фонд.

Если эта система получит поддержку, граждане помимо получения гарантированной государством пенсии смогут сами определять, на пенсию какого размера они смогут рассчитывать при наступлении пенсионного возраста.

В связи с этим Министерству финансов поручено совместно с экспертами Всемирного банка и других авторитетных финансовых организаций разработать концепцию пенсионной реформы, а также пересмотреть виды социального страхования.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Павел Дуров призвал пользователей удалять WhatsApp
  • Сборные Узбекистана и Казахстана проведут товарищеский матч
  • Туркменистан и США провели межмидовские политические консультации
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×