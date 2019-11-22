В Узбекистане планируют перейти на трехуровневую систему пенсионного обеспечения

CA-NEWS (UZ) - Президент Шавкат Мирзиёев 21 ноября провел совещание, посвященное приоритетным задачам в сфере социальной защиты населения.

В ходе совещания глава государства указал на необходимость реформирования системы социального страхования, а также повышения заинтересованности населения в уплате пенсионных взносов через переход на трехуровневую систему пенсионного обеспечения, сообщил Uzreport.

Так, первый уровень предполагает выплату государственной пенсии минимального размера. Вторая плоскость – это пенсия, накапливаемая на личном счету на основе отчисления определенной суммы из заработной платы работника с начислением процентов в размере не ниже ставки рефинансирования Центрального банка. В третьем случае человек сам определяет размер отчислений в пенсионный фонд.

Если эта система получит поддержку, граждане помимо получения гарантированной государством пенсии смогут сами определять, на пенсию какого размера они смогут рассчитывать при наступлении пенсионного возраста.

В связи с этим Министерству финансов поручено совместно с экспертами Всемирного банка и других авторитетных финансовых организаций разработать концепцию пенсионной реформы, а также пересмотреть виды социального страхования.

