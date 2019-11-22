В Андижане в доме взорвался газ. Пострадала женщина и её 18-летний сын

CA-NEWS (UZ) - В результате взрыва газа в доме в Андижанской области пострадали женщина и ее 18-летний сын.

Ночью 20 ноября в одном из домов Булакбашинского района Андижанской области произошла вспышка газовоздушной смеси. В результате чрезвычайного происшествия пострадали супруга и сын 2001 года рождения, сообщила пресс-служба "Худудгазтаъминот".

Было выяснено, что в доме гражданина Хасанбоя Эсонова была установлена самодельная печь для обогрева помещения, к которой была подсоединена изношенная велосипедная резина, через которую произошла утечка газа. Не почувствовав запаха, Х.Эсонов включил свет, в результате чего произошла вспышка газовоздушной смеси.

В настоящее время по данному делу районной прокуратурой совместно с управлением внутренних дел проводятся следственные мероприятия.