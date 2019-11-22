Узбекистан и ОАЭ подготовят IT-специалистов

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте 21 ноября состоялась конференция, посвященная запуску проекта «Один миллион программистов», сообщает kommersant.uz.



В мероприятии приняли участие министр по делам правительства ОАЭ Мохаммад бин Абдулла аль-Гергави, государственный министр по искусственному интеллекту ОАЭ Омар бин Султан аль-Олама, премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов, министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков.

В ходе конференции говорилось, что проект «Один миллион программистов» позволит широкой общественности получить доступное и качественное дистанционное обучение программированию через образовательный портал.

Подготовка специалистов посредством данного портала будет осуществляться в 3 этапа. 1 этап начнётся с запуск портала с видеокурсами на английском языке и субтитрами на узбекском языке, разработкой Android-приложений. На втором этапа будут получены гранты на продолжение обучения в одной из более чем 100 программ на платформе Nanodegree Udacity. 3 этап — участие в сентябре 2020 года в конкурсе на определение лучших программистов с призовым фондом от ОАЭ в размере $100 тыс.