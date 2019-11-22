Правительство Узбекистана трудоустроит почти 89 тысяч безработных женщин

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане принято постановление правительства «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы обеспечения занятости женщин, развития предпринимательства среди них».

Согласно документу, с целью совершенствования системы занятости женщин и развития предпринимательства утверждена Программа мероприятий по обеспечению занятости безработных женщин в 2019 году.

На основании рекомендации Комитетов женщин планируется выделить 85 млрд 500 млн сумов (почти $9 млн) кредитов 3 112 женщинам. А также планируется организация республиканской выставки женщин-ремесленников «Национальные ценности, традиции и обычаи».

Планируется, что данные меры позволят трудоустроить 88 294 безработных женщин и девушки.