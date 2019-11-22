Эксперты стран Центральной Азии обсудили в Ташкенте водоснабжение в условиях климатических изменений

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте завершила свою работу Центрально-азиатская региональная конференция по вопросам водоснабжения и санитарии.

В рамках мероприятия участники из пяти стран региона обсудили развитие услуг водоснабжения и санитарии, устойчивых к климатическим изменениям, сообщили организаторы.

Ожидается, что услуги водоснабжения и санитарии будут в большей степени подвержены влиянию последствий климатических изменений. Частота и интенсивность экстремальных погодных явлений, включая наводнения и засухи, растет. Они влияют на работу инфраструктуры водоснабжения и канализации, а также на функционирование установок для очистки (обезвреживания) сточных вод, воздействуя, таким образом, на охрану общественного здоровья.

«Услуги водоснабжения и санитарии не только могут позитивно повлиять на состояние здоровья и условия жизни людей, но также являются важным элементом для развития стабильной и процветающей экономики в государствах Центральной Азии. Совместные усилия по решению проблем водоснабжения и санитарии должны стать одним из главных приоритетов в регионе», - отметила региональный директор Всемирного банка по Центральной Азии Лилия Бурунчук.

«Обеспечение населения чистой питьевой водой и услугами санитарии является одной из приоритетных целей в государствах Центральной Азии. Узбекистан также подтвердил в своих программах социально-экономического развития и в рамках осуществляемых реформ, что доступ к данным услугам имеет решающее значение для повышения уровня жизни граждан с учётом климатических изменений, в особенности в сельской местности. Мы твёрдо намерены обеспечить практическую реализацию принятых программ для достижения этой важной цели», - подчеркнул министр жилищно-коммунального обслуживания Узбекистана Музаффар Салиев.

Конференция объединила порядка 100 участников, включая руководителей коммунальных служб, научных экспертов, представителей государственных организаций и частного сектора Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

В ходе конференции были представлены процессы оценки, планирования и развития услуг водоснабжения и санитарии в Центральной Азии, устойчивых к изменению климата, а так же возможности углубления регионального сотрудничества в данной сфере.