Мирзиёев поручил чиновникам вести себя скромно и разумно при диалоге с народом и СМИ

CA-NEWS (UZ) - Под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 22 ноября состоялось видеоселекторное совещание, в ходе которого чиновникам поручено вести себя скромно, взвешенно и разумно при диалоге с народом и средствами массовой информации, принимать решения, руководствуясь законом, сообщает пресс-служба главы государства.

Также отмечалось, что руководитель государственного органа несет ответственность не только за свою репутацию, но и за репутацию возглавляемого им ведомства.

Совещание было посвящено обсуждению мер по внедрению новой системы обеспечения жильем населения городов и сел.

В частности, хокимиятам всех уровней поручено завершить выделение земли под строительство жилья, отбор подрядчиков и обеспечить начало работ в срок до 1 марта 2020 года.

«В жилищной политике мы переходим на новую систему. В этом процессе руководитель каждого региона обязан взять на себя ответственность и сформировать собственный опыт в жилищной сфере. Отныне будем спрашивать с хокимов не о количестве построенных домов, а о том, сколько предпринимателей было привлечено в сферу, сколько земли им было выделено, создана ли инфраструктура, каково качество жилья и сколько людей остались довольны», – сказал глава государства.